После трагедий на водоемах в Челябинской области усилят контроль за отдыхающими

17 Июль 05:17 2019-07-17T05:18:22+03:00

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В Челябинской области старая напасть разыгралась с новой силой — на водоемах массово тонут люди. С начала лета в озерах, реках и карьерах утонули 12 детей. Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

— Двенадцать погибших детей — это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей, — заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области решено увеличить число рейдов мест, где, несмотря на запрещающие аншлаги, люди продолжают отдыхать и купаться. Привлечь к работе волонтеров, а также достучаться до жителей области через СМИ, чтобы объяснить, к чему может привести их беспечность. Также в ближайшее время устроят ревизии баз отдыха, а сотрудники инспекции по маломерным судам станут чаще проверять водные объекты.

— Помимо экстренных мер мы должны позаботиться и о будущем, ведь проблема безопасности на воде будет актуальной ежегодно, особенно с учетом того, какое количество водоемов в Челябинской области. Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей, — уверен Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU