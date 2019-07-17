2019-07-17T05:18:22+03:00
Общество

После трагедий на водоемах в Челябинской области усилят контроль за отдыхающими

Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер
Поделиться:
С начала купального сезона на Южном Урале погибли 12 детей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиС начала купального сезона на Южном Урале погибли 12 детей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Изменить размер текста:

В Челябинской области старая напасть разыгралась с новой силой — на водоемах массово тонут люди. С начала лета в озерах, реках и карьерах утонули 12 детей. Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

— Двенадцать погибших детей — это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей, — заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области решено увеличить число рейдов мест, где, несмотря на запрещающие аншлаги, люди продолжают отдыхать и купаться. Привлечь к работе волонтеров, а также достучаться до жителей области через СМИ, чтобы объяснить, к чему может привести их беспечность. Также в ближайшее время устроят ревизии баз отдыха, а сотрудники инспекции по маломерным судам станут чаще проверять водные объекты.

— Помимо экстренных мер мы должны позаботиться и о будущем, ведь проблема безопасности на воде будет актуальной ежегодно, особенно с учетом того, какое количество водоемов в Челябинской области. Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей, — уверен Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили