В Челябинской области накрыли нарколабораторию, которую основал молодой химик

17 Июль 05:39 2019-07-17T06:40:47+03:00

Он сам варил и продавал товар

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Зарабатывать деньги на продаже наркотиков решил житель Златоуста. 25-летний молодой человек перебрался в Челябинск и здесь основал нарколабораторию. Товар продавал через тайники-закладки, а покупатели находили магазин в интернете.

Сначала организатора бизнеса задержали с 12 граммами синтетического наркотика. А во время обысков у него дома нашли лабораторию. Там лежало больше килограмма готовой отравы и были реагенты, чтобы приготовить еще крупную партию.

— Возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств. Гражданину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720599" frameborder="0"></iframe> Нарколаборатория в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU