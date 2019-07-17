В Челябинской области накрыли нарколабораторию, которую основал молодой химик
Зарабатывать деньги на продаже наркотиков решил житель Златоуста. 25-летний молодой человек перебрался в Челябинск и здесь основал нарколабораторию. Товар продавал через тайники-закладки, а покупатели находили магазин в интернете.
Сначала организатора бизнеса задержали с 12 граммами синтетического наркотика. А во время обысков у него дома нашли лабораторию. Там лежало больше килограмма готовой отравы и были реагенты, чтобы приготовить еще крупную партию.
— Возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств. Гражданину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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Нарколаборатория в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU