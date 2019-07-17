2019-07-17T08:45:36+03:00
Общество

В Челябинске начали расписывать фасады многоэтажек

Граффити-художники украсят картинами 15 домов
Валентина ВАГАНОВА
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Такой рисунок скоро появится на фасаде дома по Свердловскому проспекту. Фото: Graffiti RussiaТакой рисунок скоро появится на фасаде дома по Свердловскому проспекту. Фото: Graffiti Russia
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Объединение художников Graffiti Russia приступило к оформлению фасадов на гостевых маршрутах Челябинска. Эскизы нанесли уже на два дома. Примерно через неделю здесь появятся красивые рисунки.

На фасаде дома №54 по Свердловскому проспекту будет уральский пейзаж, на небе облако в форме сердца, которое пронзает летящий самолет. Такой сюжет выбран не случайно. В здании расположен ЗАГС: так авторы обозначили, что каждая новая семья отправляется в полет в семейную жизнь, полную любви, уважения и счастья.

А дом по адресу Воровского, 34 украсят две маленькие девочки, спасающие котенка.

Изображения будут сочными и с интересными сюжетами.

Изображения будут сочными и с интересными сюжетами.

— Мы все каждый день куда-то бежим, много дел, забот и стрессов. Порой не замечаем мелочей жизни, забываем, что часто нашим близким нужна рука помощи. Рисунок специально разработан нашей командой для жителей города, чтобы все стали добрее, смотрели на рисунок, вспоминали о родных и близких. Главная цель любого нашего рисунка — нести положительные эмоции, ценности жизни и радость, — рассказал директор GraffitiRussia Павел Щеклеин.

Художественная роспись украсит 15 челябинских многоэтажек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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