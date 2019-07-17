Думали, здесь мрачно и серо: иностранным журналистам сломали стереотипы о Челябинске и Южном Урале

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-17T09:37:08+03:00

Гости остались под большим впечатлением после поездки в регион

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Челябинскую область посетили журналисты из Китая, Индии, Вьетнама, ОАЭ и Белоруссии. Прием зарубежных гостей организовал областной Центр развития туризма. За три дня иностранная делегация погуляла по Челябинску, Миассу, Златоусту и познакомилась с достопримечательностями этих городов.

Журналисты признались, что эта поездка полностью сломала их стереотипы о Южном Урале. Об этом сообщает информационно-аналитическое издание «Полит74».

— Я думал, что Челябинск — индустриальный город, мрачный, с серыми домами. Но вы показали совсем другой город, интересный, со своей историей, — поделился впечатлениями шеф-корреспондент газеты «Таймс оф Индия» Наир Девадатхан.

Журналисты посетили краеведческий музей. Фото: Центр развития туризма Челябинской области

— Удивить нас очень сложно, но вы нас удивляли каждый день! Все города, которые мы посетили, со своей изюминкой. Потрясающая природа, сильнейшая энергетика,— рассказала шеф-корреспондент Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Дарья Белоусова-Петровская.

В Челябинске гости посетили краеведческий музей, прогулялись по Кировке, поднялись на небоскреб Челябинск-сити, проехали на автобусе по городу. А в Миассе полюбовались озером Тургояк, мегалитами острова Веры и побывали в музее пельменя.

Представителей иностранных СМИ поразила уральская природа. Фото: Центр развития туризма Челябинской области

В Златоусте поднялись на Черную скалу в нацпарке Таганай, посетили оружейную фабрику и парк Красная горка. В финале поездки журналисты посетили Бушуевский фестиваль — один из лучших этнографических праздников страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU