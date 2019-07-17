Жительница Челябинска хотела сделать красивый кадр и упала на дно карьера

17 Июль 09:43 2019-07-17T10:00:43+03:00

Женщина снимала природу на берегу карьера, но оступилась и сорвалась вниз Фото: Андрей АБРАМОВ Фото: Андрей АБРАМОВ

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Попытка сфотографировать необычный пейзаж, едва не закончилась трагедией для 33-летней жительницы Челябинска. Женщина снимала природу на берегу карьера, но в какой-то момент оступилась и полетела вниз на камни.

Несчастный случай произошел на Изумрудном карьере еще 11 июля. Однако известно о нем стало только сегодня.

— Челябинка получила травмы. Ее доставили в ГКБ №1. Врачи оценивают состояние женщины, как средней тяжести, — сообщил Заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Скорее всего падения могло бы и не произойти, если бы горе-фотограф не была пьяна. Известно, что перед тем, как отправится на фотосессию, пострадавшая употребляла алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU