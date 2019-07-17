2019-07-17T10:00:43+03:00
Происшествия

Жительница Челябинска хотела сделать красивый кадр и упала на дно карьера

Женщина получила серьезные травмы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Женщина снимала природу на берегу карьера, но оступилась и сорвалась вниз Фото: Андрей АБРАМОВЖенщина снимала природу на берегу карьера, но оступилась и сорвалась вниз Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ
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Попытка сфотографировать необычный пейзаж, едва не закончилась трагедией для 33-летней жительницы Челябинска. Женщина снимала природу на берегу карьера, но в какой-то момент оступилась и полетела вниз на камни.

Несчастный случай произошел на Изумрудном карьере еще 11 июля. Однако известно о нем стало только сегодня.

— Челябинка получила травмы. Ее доставили в ГКБ №1. Врачи оценивают состояние женщины, как средней тяжести, — сообщил Заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Скорее всего падения могло бы и не произойти, если бы горе-фотограф не была пьяна. Известно, что перед тем, как отправится на фотосессию, пострадавшая употребляла алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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