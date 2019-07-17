Озеро Теренкуль в Челябинской области закрыли для бесплатной ловли

17 Июль 09:53 2019-07-17T09:56:49+03:00

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«Кыштымское рыбоводное хозяйство», которым руководит Александр Новиков, закрыло озеро Теренкуль для свободной ловли рыбы, сообщает газета «Вечерний Челябинск».

Ранее Теренкуль вошел в список одиннадцати озер, на котором рыбозаводчик объявил мораторий на платную ловлю. Однако это привело к непредсказуемому результату. На Теренкуль устремились браконьеры, которые начали ловить рыбу сетями. Уследить за браконьерами невозможно, поэтому «Кыштымское рыбоводное хозяйство» снова патрулирует берега озера и собирает с любителей деньги за вылов рыбы.

— Зачастую именно браконьеры становятся причиной ужесточения мер, под которые попадают и добросовестные рыбаки, — признался Александр Новиков.

На Теренкуле браконьеры показали себя еще до введения моратория. На этом озере рыбозаводчик выращивает карпов — посадочный материал для зарыбления других озер. Но приезжая сюда на бесплатный лов аборигенной рыбы, рыбаки зачастую вылавливают именно карпят, а не карасей.

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ИСТОЧНИК KP.RU