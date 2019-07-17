В Челябинской области нашли магазин, где торговали просроченными на три года продуктами
Предпринимателя из Чесмы накажут рублем за торговлю просрочкой. В его магазине сотрудники прокуратуры обнаружили множество товаров с истекшим сроком годности — от месяца до трех лет. Испортившиеся конфеты, шоколад, повидло, консервы и прочие продукты могли запросто отправить покупателей.
Кроме того, в павильоне продавались мясо, рыба, хлеб и овощи без специальной документации и маркировки. А в морозильных камерах не было термометров — это говорит о том, что за режимом хранения продуктов тут никто не следил.
— Помимо этого, продавец не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию в течение восьми лет, хотя положено — раз в два года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Предпринимателя оштрафовали. А всю просрочку из его магазина изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU