2019-07-17T13:19:53+03:00
Общество

В Челябинской области нашли магазин, где торговали просроченными на три года продуктами

В павильоне выявили и другие нарушения
Валентина ВАГАНОВА
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В магазине нашли множество нарушений.В магазине нашли множество нарушений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предпринимателя из Чесмы накажут рублем за торговлю просрочкой. В его магазине сотрудники прокуратуры обнаружили множество товаров с истекшим сроком годности — от месяца до трех лет. Испортившиеся конфеты, шоколад, повидло, консервы и прочие продукты могли запросто отправить покупателей.

Кроме того, в павильоне продавались мясо, рыба, хлеб и овощи без специальной документации и маркировки. А в морозильных камерах не было термометров — это говорит о том, что за режимом хранения продуктов тут никто не следил.

— Помимо этого, продавец не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию в течение восьми лет, хотя положено — раз в два года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Предпринимателя оштрафовали. А всю просрочку из его магазина изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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