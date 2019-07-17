После серии смертельных трагедий на водоемах Челябинской области полиция усилила патрулирование пляжей
Череда несчастных случаев на воде в Челябинской области: с начала года утонули 12 детей. Гибнут и взрослые. Тема обсуждается на самом высоком уровне. Полиция не осталась в стороне. Генерал Андрей Сергеев поручил усилить сотрудникам патрулирование официальных и диких пляжей.
— Стражи правопорядка проводят с отдыхающими профилактические беседы о необходимости соблюдения закона, разъясняют санкции за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
С начала этого сезона полицейские составили 17 штрафов на отдыхающих. Большая часть — за распитие спиртного. Усиленно патрулировать пляжи будут до конца купального сезона.
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ИСТОЧНИК KP.RU