После серии смертельных трагедий на водоемах Челябинской области полиция усилила патрулирование пляжей

17 Июль 14:13 2019-07-17T14:13:13+03:00

На пляже следите за детьми и сами ведите себя прилично. Фото: Олег ЗОЛОТО

Взрослым напоминают, что нужно следить за чадами и не распивать спиртное в общественном месте

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Череда несчастных случаев на воде в Челябинской области: с начала года утонули 12 детей. Гибнут и взрослые. Тема обсуждается на самом высоком уровне. Полиция не осталась в стороне. Генерал Андрей Сергеев поручил усилить сотрудникам патрулирование официальных и диких пляжей.

— Стражи правопорядка проводят с отдыхающими профилактические беседы о необходимости соблюдения закона, разъясняют санкции за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

С начала этого сезона полицейские составили 17 штрафов на отдыхающих. Большая часть — за распитие спиртного. Усиленно патрулировать пляжи будут до конца купального сезона.

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