Госдума приняла важный закон о выбросах в Челябинской области
17 июля в Государственной думе приняли закон о квотировании выбросов. За документ единогласно проголосовали все присутствующие депутаты. Законопроект на федеральном уровне продвигали представители Челябинской области.
Госдума разрешила провести в Челябинске эксперимент по квотированию выбросов
Документ лоббировали несколько лет. Однако в нем находили постоянные недочеты. Наконец их удалось устранить. Если простыми словами объяснить смысл закона, то получится, что в каждом городе вычисляют предельно допустимый объем выбросов. Учитывают не только трубы фабрик, но и выхлопные газы от авто. А главным загрязнителям — заводам — выдают квоту. Превышать лимит предприятие не должны.
Пока что закон будет действовать не по всей стране, а только в 12 городах. В списке Челябинск и Магнитогорск. В силу нововведение вступает с 1 января 2020 года. Эксперимент продлится четыре года. Если количество выбросов снизится — закон распространят на все регионы.
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Что означает квотирование выбросов и как оно поможет челябинцам
ИСТОЧНИК KP.RU