2019-07-18T14:52:33+03:00
Общество

Госдума приняла важный закон о выбросах в Челябинской области

Действовать он начнет со следующего года
Андрей АБРАМОВ
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Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов.Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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17 июля в Государственной думе приняли закон о квотировании выбросов. За документ единогласно проголосовали все присутствующие депутаты. Законопроект на федеральном уровне продвигали представители Челябинской области.

Госдума разрешила провести в Челябинске эксперимент по квотированию выбросов

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Документ лоббировали несколько лет. Однако в нем находили постоянные недочеты. Наконец их удалось устранить. Если простыми словами объяснить смысл закона, то получится, что в каждом городе вычисляют предельно допустимый объем выбросов. Учитывают не только трубы фабрик, но и выхлопные газы от авто. А главным загрязнителям — заводам — выдают квоту. Превышать лимит предприятие не должны.

Пока что закон будет действовать не по всей стране, а только в 12 городах. В списке Челябинск и Магнитогорск. В силу нововведение вступает с 1 января 2020 года. Эксперимент продлится четыре года. Если количество выбросов снизится — закон распространят на все регионы.

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Что означает квотирование выбросов и как оно поможет челябинцам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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