Жители Челябинской области стали чаще расплачиваться банковскими картами

17 Июль 15:15 2019-07-17T15:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Южного Урала все чаще достают из кошельков банковские карты, чтобы расплатиться. Только в первом квартале этого года количество транзакций выросло на 30%, а объем потраченных средств — на 8,4%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России.

— Чаще всего южноуральцы пользовались картами во время оплаты товаров, работ или услуг. Так, с января по март жители региона совершили более 101 млн платежей на 68 млрд рублей, — замечают в пресс-службе.

При этом жители области стали немного меньше снимать наличность с банковских карт.

По статистике, сегодня на каждого трудоспособного жителя Челябинской области приходилось более трех банковских карт. Причем из 6 млн банковских карт, выпущенных в регионе в первом квартале, 20% — это пластиковые карты «Мир».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU