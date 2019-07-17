2019-07-17T15:15:41+03:00
Общество

Жители Челябинской области стали чаще расплачиваться банковскими картами

И все охотнее приобретают карточки «Мир»
Лидия ПЕСКОВА
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На каждого трудоспособного жителя Челябинской области приходится больше трех банковских карт.На каждого трудоспособного жителя Челябинской области приходится больше трех банковских карт.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Жители Южного Урала все чаще достают из кошельков банковские карты, чтобы расплатиться. Только в первом квартале этого года количество транзакций выросло на 30%, а объем потраченных средств — на 8,4%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России.

— Чаще всего южноуральцы пользовались картами во время оплаты товаров, работ или услуг. Так, с января по март жители региона совершили более 101 млн платежей на 68 млрд рублей, — замечают в пресс-службе.

При этом жители области стали немного меньше снимать наличность с банковских карт.

По статистике, сегодня на каждого трудоспособного жителя Челябинской области приходилось более трех банковских карт. Причем из 6 млн банковских карт, выпущенных в регионе в первом квартале, 20% — это пластиковые карты «Мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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