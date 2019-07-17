Вылет самолета Челябинск-Москва задержали на 12 часов из-за неисправности
Из челябинского аэропорта сегодня, 17 июля не может вылететь авиалайнер компании «Аэрофлот». Вылет рейса Челябинск-Москва был запланирован на 12.10 по московскому времени. Однако, когда за несколько минут до взлета, командир судна объявил, что самолет никуда не полетит.
Об этом пассажиры авиарейса SU 1421 рассказали в социальных сетях.
— Вылет отложили. Мы находимся в терминале. Техники проводят осмотр борта, — пишут в местном паблике пассажиры рейса «Челябинск-Москва».
Предварительная причина задержки — техническая неисправность.
Вылет задерживается на 12 часов
Судя по онлайн-табло, размещенному на сайте авиакомпании, вылет перенесли на 23.30 по московскому времени. Известно, что несколько пассажиров уже отказались лететь этим рейсом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU