2019-07-17T15:42:58+03:00
Происшествия

Вылет самолета Челябинск-Москва задержали на 12 часов из-за неисправности

Несколько пассажиров уже отказались лететь этим рейсом
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Предварительная причина задержки — техническая неисправность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВПредварительная причина задержки — техническая неисправность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из челябинского аэропорта сегодня, 17 июля не может вылететь авиалайнер компании «Аэрофлот». Вылет рейса Челябинск-Москва был запланирован на 12.10 по московскому времени. Однако, когда за несколько минут до взлета, командир судна объявил, что самолет никуда не полетит.

Об этом пассажиры авиарейса SU 1421 рассказали в социальных сетях.

— Вылет отложили. Мы находимся в терминале. Техники проводят осмотр борта, — пишут в местном паблике пассажиры рейса «Челябинск-Москва».

Предварительная причина задержки — техническая неисправность.

Вылет задерживается на 12 часов

Вылет задерживается на 12 часов

Судя по онлайн-табло, размещенному на сайте авиакомпании, вылет перенесли на 23.30 по московскому времени. Известно, что несколько пассажиров уже отказались лететь этим рейсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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