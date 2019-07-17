2019-07-17T15:45:47+03:00
Общество

Патрульного из Магнитогорска задержали за взятку

В обмен на 110 тысяч рублей он обещал не привлекать южноуральца к уголовной ответственности
Андрей АБРАМОВ
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Полицейского подозревают во взятке в 110 тысяч рублей.Полицейского подозревают во взятке в 110 тысяч рублей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сотрудник ППС из Магнитогорска задержан за подозрение в получении взятки. 7 июля ему передал деньги родственник одного из местных жителей, которому грозила уголовная ответсвенность. В обмен на деньги сотрудник обещал замять дело.

За свои услуги полицейский попросил 110 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Официально обвинение ППС-нику пока не предъявлено.

— Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Возбуждено уголовное дело за получение взятки. По статье грозит до восьми лет колонии, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

От работы полицейский отстранен, но пока не уволен.

— Преступление выявлено управлением собственной безопасности. В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов по отрицательным основаниям. К его начальникам будут применены меры дисциплинарного воздействия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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