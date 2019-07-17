2019-07-17T16:10:51+03:00
Общество

Клещи укусили почти 200 жителей Челябинской области

Каждое третье насекомое переносит какой-либо вирус
Андрей АБРАМОВ
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Клещи покусали почти 200 жителей Челябинской области.Клещи покусали почти 200 жителей Челябинской области.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Клещи продолжают летний сезон в Челябинской области. Насекомые укусили по меньшей мере 191 одного южноуральца. Однако это лишь те, кто обратились в больницу. 26 укушенных — дети.

— При этом на сезон 2019 года зафиксированы 11 случаев заражения клещевым энцефалитом и 15 случаев — клещевым боррелиозом, — сообщил Роспотребнадзор по Челябинской области.

Также специалисты берут на анализ насекомых, которые не успели никого укусить. Исследовано свыше семи тысяч клещей. Если судить по статистике, то выходит, что каждое третье такое насекомое в Челябинской области заражено каким-то вирусом.

В Роспотребнадзоре напоминают, что если вас укусил клещ — нужно немедленно обратиться в больницу. Не лишним будет поставить прививку. Делают это во всех поликлиниках. Нужно только купить вакцину в аптеке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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