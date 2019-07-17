Пьяного водителя маршрутки остановили в Челябинской области

17 Июль 16:38 2019-07-17T16:38:51+03:00

Водитель этой маршрутки сел пьяным за руль. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Утром 17 июля в Магнитогорске инспекторы ДПС остановили маршрутку. Кроме водителя в салоне никого не было. Полицейские попросили шофера показать документы и в процессе общения почувствовали запах алкоголя.

— Водителю предложили пройти медосвидетельствование, от которого он отказался, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

На магнитогорца завели административное дело. За отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

— При проверке было установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, — добавили в дорожной полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU