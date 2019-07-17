2019-07-17T16:38:51+03:00
Общество

Пьяного водителя маршрутки остановили в Челябинской области

Он отказался сдавать кровь
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Водитель этой маршрутки сел пьяным за руль. Фото: УГИБДД по Челябинской областиВодитель этой маршрутки сел пьяным за руль. Фото: УГИБДД по Челябинской области
Изменить размер текста:

Утром 17 июля в Магнитогорске инспекторы ДПС остановили маршрутку. Кроме водителя в салоне никого не было. Полицейские попросили шофера показать документы и в процессе общения почувствовали запах алкоголя.

— Водителю предложили пройти медосвидетельствование, от которого он отказался, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

На магнитогорца завели административное дело. За отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

— При проверке было установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, — добавили в дорожной полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили