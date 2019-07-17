Пьяного водителя маршрутки остановили в Челябинской области
Утром 17 июля в Магнитогорске инспекторы ДПС остановили маршрутку. Кроме водителя в салоне никого не было. Полицейские попросили шофера показать документы и в процессе общения почувствовали запах алкоголя.
— Водителю предложили пройти медосвидетельствование, от которого он отказался, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
На магнитогорца завели административное дело. За отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
— При проверке было установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, — добавили в дорожной полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU