На выезде из Челябинской области в Казахстан скопилась большая пробка
В Челябинской области есть пункт пропуска Бугристое. Он расположен неподалеку от Троицка и ведет в Казахстан. Это популярное место пересечения госграницы. Однако в последние дни там собираются серьезные заторы.
Виной тому аномальная жара. Дело в том, что движение большегрузов по федеральным трассам в дневные часы закрывают. Поэтому дальнобойщики всем скопом выстраиваются в пункте пропуска утром и поздним вечером.
— С учетом этого возможно скопление транспортных средств, следующих через государственную границу, — сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Объехать пробку можно. В регионе есть более мелкие пункты пропуска. Это Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU