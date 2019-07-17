2019-07-17T17:47:33+03:00
Авто

На выезде из Челябинской области в Казахстан скопилась большая пробка

Пограничники подсказывают альтернативный маршрут
Андрей АБРАМОВ
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Через пункт пропуска Бугристое в Челябинской области лучше пока не ездить.Через пункт пропуска Бугристое в Челябинской области лучше пока не ездить.Фото: Анна ЖУКОВА
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В Челябинской области есть пункт пропуска Бугристое. Он расположен неподалеку от Троицка и ведет в Казахстан. Это популярное место пересечения госграницы. Однако в последние дни там собираются серьезные заторы.

Виной тому аномальная жара. Дело в том, что движение большегрузов по федеральным трассам в дневные часы закрывают. Поэтому дальнобойщики всем скопом выстраиваются в пункте пропуска утром и поздним вечером.

— С учетом этого возможно скопление транспортных средств, следующих через государственную границу, — сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Объехать пробку можно. В регионе есть более мелкие пункты пропуска. Это Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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