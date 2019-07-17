Челябинск попал антирейтинг от Greenpeace
Экологи из Greenpeace опубликовали рейтинг городов России, которые в наибольшей степени загрязнены диоксидом азота. Данные собирали с помощью спутников с июня 2018 года по май 2019 года. Челябинск оказался на третьей строчке.
Первые две позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Однако население этих мегаполисов в разы выше. Экологи объясняют, что в столицах загрязнение обусловлено обилием транспорта.
— Так как диоксид азота — это продукт горения топлива, то его основным источником в крупных российских городах является автотранспорт. По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха, — сообщает пресс-служба Greenpeace.
По поводу Челябинска ничего конкретного экологи не сказали. Однако регион регулярно оказывается в хвостах всевозможных неофициальных экологических рейтингов. В отчетах чиновников ситуация выглядит не так плохо.
Справка «КП»
Диоксид азота (NO2) — опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.
Инфографика от Greenpeace.
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ИСТОЧНИК KP.RU