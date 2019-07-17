Под Челябинском две иномарки разбились в лобовой аварии

17 Июль 18:49 2019-07-17T18:49:15+03:00

Первыми на помощь пострадавшим пришли другие участники движения

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 июля неподалеку от Челябинска случилась лобовая авария. Очевидцы засняли ДТП после поселка Кайгородово в районе поворота к деревне Малышево.

— О пострадавших ничего неизвестно. Одна машина без морды, другая в кювете, — пишут в соцсетях.

Судя по кадрам с места аварии, авто столкнулись лоб в лоб. Многие автомобилисты остановились, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU