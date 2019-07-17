2019-07-17T18:49:15+03:00
Происшествия

Под Челябинском две иномарки разбились в лобовой аварии

Первыми на помощь пострадавшим пришли другие участники движения
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась под Челябинском. Фото: Данил ШвецовАвария случилась под Челябинском. Фото: Данил Швецов
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Вечером 17 июля неподалеку от Челябинска случилась лобовая авария. Очевидцы засняли ДТП после поселка Кайгородово в районе поворота к деревне Малышево.

— О пострадавших ничего неизвестно. Одна машина без морды, другая в кювете, — пишут в соцсетях.

Судя по кадрам с места аварии, авто столкнулись лоб в лоб. Многие автомобилисты остановились, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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