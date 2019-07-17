2019-07-17T18:58:02+03:00
Происшествия

Молодой житель Курганской области пытался убить сына из-за громкого плача

В последний момент его остановила жена
Андрей АБРАМОВ
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Следственный комитет завершил расследование о покушении на жизнь младенца.Следственный комитет завершил расследование о покушении на жизнь младенца.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Макушино Курганской области будут судить 21-летнего парня. Не так давно он стал отцом. В феврале этого года молодой человек напился и напал на своего новорожденного сына.

Об обстоятельствах рукоприкладства рассказали следователи. Ребенок громко плакал. Отец подошел к ним и несколько раз ударил кулаком по голове.

— После этого он взял младенца на руки и с силой бросил его на кровать. При этом ребенок ударился головой о дужку, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В этот момент домой вернулась мать ребенка. Она остановила супруга и вызвала скорую. Врачи спасли младенца.

— Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд — добавили в следственном комитете.

Отцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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