Житель Челябинска нырнул в карьер и погиб
В среду, 17 июля, на водоемах Челябинска произошли два ЧП. Одно из них — со смертельным исходом, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.
Около восьми часов вечера 42-летний мужчина решил искупать в карьере. Не просто окунуться в прохладную воду, а нырнуть с высоты.
— Во время прыжка он зацепился ногой за камень, ударился головой и упал с высоты четырех-пяти метров на камни. Врачи приехавшей на место реанимации пытались вернуть его к жизни. Но не получилось. От полученных травм мужчина скончался, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь управления Евгения Шестопалова.
Еще одно происшествие произошло на пляже «Прибой», который находится на озере Смолино.
Около пяти часов вечера в 30 метрах от берега перевернулся катамаран, на котором катались две женщины 40 и 45 лет. Матросы-спасатели эвакуировали пострадавших на лодке до берега. Судя по внешнему виду, дамочки были пьяными. От медицинской помощи они отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU