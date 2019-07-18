Дети катаются на велосипедах по крыше долгостроя в Челябинской области

18 Июль 04:48 2019-07-18T04:51:01+03:00

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В соцсети то и дело попадают фотографии детей, лазающих по стройкам. А в этот раз мальчишки забрались на крышу долгостроя на ул. 8 июля в Миассе... с велосипедами.

— Ездят на великах уже! Видимо, здание недостроенным будет стоять, пока кто-нибудь не убьется, — возмутился автор снимка в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Тут уже не выдержали даже те, кто раньше кричал «Мы тоже в детстве по стройкам лазали, и ничего!»

— Всякое, конечно, было. Я даже на башенный кран на спор забирался. Но чтобы тащить на верх велик, и потом гонять там на крыше... Это уже слишком! — написал в комментариях подписчик паблика Игорь Тихомиров.

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