Дети катаются на велосипедах по крыше долгостроя в Челябинской области
В соцсети то и дело попадают фотографии детей, лазающих по стройкам. А в этот раз мальчишки забрались на крышу долгостроя на ул. 8 июля в Миассе... с велосипедами.
— Ездят на великах уже! Видимо, здание недостроенным будет стоять, пока кто-нибудь не убьется, — возмутился автор снимка в группе «Инцидент Миасс» в ВК.
Тут уже не выдержали даже те, кто раньше кричал «Мы тоже в детстве по стройкам лазали, и ничего!»
— Всякое, конечно, было. Я даже на башенный кран на спор забирался. Но чтобы тащить на верх велик, и потом гонять там на крыше... Это уже слишком! — написал в комментариях подписчик паблика Игорь Тихомиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU