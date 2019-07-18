2019-07-18T04:51:01+03:00
Общество

Дети катаются на велосипедах по крыше долгостроя в Челябинской области

Фото попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Дети катаются на велосипедах по крыше долгостроя в Миассе. Фото: vk.com/inzidentmiassДети катаются на велосипедах по крыше долгостроя в Миассе. Фото: vk.com/inzidentmiass
Изменить размер текста:

В соцсети то и дело попадают фотографии детей, лазающих по стройкам. А в этот раз мальчишки забрались на крышу долгостроя на ул. 8 июля в Миассе... с велосипедами.

— Ездят на великах уже! Видимо, здание недостроенным будет стоять, пока кто-нибудь не убьется, — возмутился автор снимка в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Тут уже не выдержали даже те, кто раньше кричал «Мы тоже в детстве по стройкам лазали, и ничего!»

— Всякое, конечно, было. Я даже на башенный кран на спор забирался. Но чтобы тащить на верх велик, и потом гонять там на крыше... Это уже слишком! — написал в комментариях подписчик паблика Игорь Тихомиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили