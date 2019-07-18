2019-07-18T05:13:44+03:00
Общество

Сотрудница проката в Магнитогорске испортила чужой паспорт, взятый в залог

Она поставила на документе жирное пятно
Ирина КАРЕЛИНА
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Сотрудница проката в Магнитогорске испортила чужой паспорт. Фото: vk.com/magnitkacityСотрудница проката в Магнитогорске испортила чужой паспорт. Фото: vk.com/magnitkacity
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Житель города Магнитогорска Челябинской области утверждает, что на его паспорте поставила жирное пятно сотрудница проката.

Молодой человек приехал в парк, чтобы покататься на велосипеде. Взял его в прокате взамен на свой документ.

— Я подал паспорт открытым. Хорошо помню, что он был идеально чистым. Мы покатались, я забрал документ. Выдала мне его уже другая девушка. Когда я вернулся домой и увидел это пятно, просто обалдел. Моему паспорту еще даже года нет! Видимо, у сотрудницы на пальце был либо какой-то крем, либо масло, — пожаловался магнитогорец в одном из пабликов ВК.

Причастность постороннего человека к пятну на паспорте не доказать. Пусть эта история напомнит всем, что нельзя никому оставлять свои документы. Замаранный паспорт в некоторых организациях могут посчитать недействительным. Поэтому его лучше поменять на новый.

А пункты проката должны знать, что нарушают административный кодекс, когда берут паспорт в залог (п. 2 ст. 9.17 КоАП)!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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