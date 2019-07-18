Для получателей льгот и пособий на Южном Урале создадут «социальный калькулятор»

18 Июль 05:19 2019-07-18T05:19:42+03:00

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Жители Челябинской области могут рассчитывать на десятки пособий и льгот от государства. Однако на деле не все люди знают о своем праве на такую поддержку. Найти доступную информацию на сайтах ведомств бывает сложно, а стоять в очередях на личные прием может не каждый. С этим намерен бороться глава региона Алексей Текслер.

— Разве нормально, когда люди чувствуют себя униженными просителями того, что полагается им по праву? Неповоротливый и безучастный бюрократический механизм оказания социальной помощи изжил себя, — заявил Алексей Текслер.

И предложил перенять опыт Оренбуржской области. Там действует специальный сервис «социальный калькулятор», с помощью которого люди могут легко и просто узнать, какие льготы и пособия положены им от государства, а также какой пакет документов необходим для оформления разных льгот.

Алексей Текслер призвал чиновников активнее внедрять цифровые технологии в жизнь и смотреть на проблему не через цифры (по статистике, у нас как раз все отлично), а через реальные судьбы людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU