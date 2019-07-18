Мошенники подставили таксиста, попросив его забрать деньги в Магнитогорске

18 Июль 05:44 2019-07-18T05:48:00+03:00

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Криминальная история произошла с таксистом в городе Магнитогорске Челябинской области 11 июля. Сам он узнал об этом от знакомых, когда они стали скидывать ему ссылку на пост во «ВКонтакте». Сотрудник фитнес-клуба написал в соцсети, что мужчина мошенническими действиями изъял у них кассу. Что было на самом деле, рассказала супруга таксиста.

— Муж взял заявку в такси с ул. Суворова до Труда. Когда подъехал к адресу, с ним связался клиент и попросил забрать деньги, чтобы затем отдать или перевести ему. Работники «М.» (название фитнес-клуба пока не указываем — прим. автора) спокойно отдали денежную сумму. Муж уехал и перевел деньги через терминал, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Ольга Цимбалюк.

Она приложила к посту фото чека, подтверждающего перевод 14500 рублей, и запись телефонного разговора супруга с клиентом.

Таксист должен был перевести деньги директору фитнес-клуба. Однако, в организации теперь утверждают, что это был не он. Кто получил деньги, неизвестно. Водитель дал показания в полиции. Он проходит по делу как свидетель.

— Это такой развод на деньги. Поступает звонок якобы от директора, что нужно собрать кассу и передать водителю. Некоторые ведутся на это. Мошенники обманывают и фирмы, и таксистов, — прокомментировал подписчик паблика Сергей.

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ИСТОЧНИК KP.RU