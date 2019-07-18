«Удивляли каждый день»: иностранным журналистам показали Южный Урал

18 Июль 05:46 2019-07-18T05:49:54+03:00

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Делегация журналистов из Китая, Индии, Вьетнама, ОАЭ и Белоруссии побывала на Южном Урале по приглашению местного Центра развития туризма. Челябинская область вызвала у гостей дикий восторг.

Журналисты пробыли в нашей области три дня и успели познакомиться с достопримечательностями Челябинска, Миасса и Златоуста.

В областном центре им показали осколок челябинского метеорита, дали возможность прогуляться по Кировке и подняться на небоскреб Челябинск-сити, также гостей ждала автобусная экскурсия по городу.

В Миассе наших коллег отвезли на Остров Веры на озере Тургояк и сводили в музей пельменя, где накормили пельменями с брусникой в розовом шампанском. А еще гости забрались на Черную скалу в национальном парке Таганай под Златоустом, побывали на оружейной фабрике и посетили этнографический Бушуевский фестиваль.

— Вы удивляли нас каждый день! Все города, которые мы посетили, со своей изюминкой. Потрясающая природа, сильнейшая энергетика, — заявила в конце поездки шеф-корреспондент Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Дарья Белоусова-Петровская.

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