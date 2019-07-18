Алексей Текслер озвучил цель работы властей

18 Июль 07:23 2019-07-18T07:24:22+03:00

Глава региона рассказал, что бюджет Челябинской области может тратить больше на социальные нужды

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Ежегодно бюджет Челябинской области тратит 100 млрд на социальные статьи расходов. Это 70% региональной казны. Однако южноуральцы не перестают жаловаться на частные сбои в этой сфере: в плачевном состоянии школа, не хватает садиков, пенсионеру не дают льготу. Почему так происходит — ответил глава региона Алексей Текслер.

— Я думаю, потому, что мы все еще видим социальную политику через цифры, а не через судьбы. Цель работы власти — делать жизнь людей лучше. Если жители Челябинской области чувствуют, что жить стало удобнее и комфортнее — мы достигли цели. Если нет — деньги потрачены впустую. Точка, — написал Текслер на личной странице во «ВКонтакте».

Политик поделился своим наблюдением после трех месяцев работы на посту губернатора: экономика Южного Урала позволяет тратить больше денег на жителей.

— Забота о людях — это не хомут. Это смысл деятельности губернатора, министров, мэров городов и глав муниципалитетов, депутатов всех уровней. Я хочу найти единомышленников и в деловых кругах. Знаю, в Челябинской области есть достойные примеры социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Пора обсудить, как правительство региона может поддержать бизнес в его стремлении помогать людям, — добавил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU