2019-07-18T07:39:23+03:00
Общество

Текслер о новом законе Госдумы о квотах на выбросы в Челябинске: «Не соблюдаешь правил — будем бороться»

На Южном Урале создают новый экологический стандарт
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Алексей Текслер прокомментировал принятие закона о квотировании выбросов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАлексей Текслер прокомментировал принятие закона о квотировании выбросов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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17 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о квотировании выбросов. Его несколько лет лоббировала Челябинская область, где ситуацию с экологией оценивают как критическую. Согласно новому закону, с 1 января 2020 года в Челябинске и Магнитогорске определят предельный лимит выбросов и раздадут предприятиям квоты. Загрязнять атмосферу больше отмеренного будет нельзя.

— Челябинск и Магнитогорск исторически сформировались как промышленные мегаполисы, но их жители заслуживают жить в благоприятной атмосфере, дышать свежим воздухом, растить детей. Я уже говорил о своем принципиальном убеждении: к предприятиям, не соблюдающим экологические стандарты, толерантность будет нулевой. Не соблюдаешь правил — будем бороться, — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Первое лицо Челябинской области добавил, что в регионе создается собственный экологический стандарт, и он лично будет требовать от промышленников ему соответствовать.

— Принятый закон существенно в этом поможет, но я убежден, что нужно применять и международные, еще более строгие стандарты, — добавил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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