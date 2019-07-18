2019-07-18T07:58:20+03:00
Общество

«Увидел масштаб бедствия и помог»: житель Челябинска подсобил дворнику убрать упавшие ветки

О добром поступке рассказал городской паблик
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вместе мужчины убрали ветки за два часа. Фото: "Регион-74".Вместе мужчины убрали ветки за два часа. Фото: "Регион-74".
Изменить размер текста:

Ветер, валивший деревья в Челябинске, уже утих. Но во дворах и на улицах города остались ветки, обломанные с деревьев. К уборке веток подключаются и простые жители города. К примеру, челябинец Максим Мельников просто так работал бок о бок с дворником два часа. О добром деле в четверг, 18 июля, рассказал городской паблик.

— Мужчина вышел из дома, чтобы покормить бездомного котика. Но увидел, что дворнику тяжело таскать ветки. Он тут же предложил свою помощь, — рассказывает сообщество «Регион-74».

Фото: "Регион-74".

Фото: "Регион-74".

Максим помог собрать ветки, связал их ветки веревкой, прикрепил к машине и увез на мусорку. На все про все ушло два часа. Если бы дворник собирал и таскал ветки сам, то и сейчас бы еще не покинул свое рабочее место.

— Моему сыну 11 лет. Сегодня он тоже помог нашему дворнику, а она женщина, убрать ветки. Таких бы помощников больше, а меньше людей безразличных! — замечает челябинка Марина Бельц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МГТУ подключился к партнерской сети АСИ
Алексей Текслер напомнил, что ждет в команду людей, готовых работать над развитием Челябинской области
В Челябинске на Свердловском проспекте КАМАЗ оборвал троллейбусные провода
Житель Челябинска чуть не лишился машины из-за того, что избил жену
Южноуралец пропал при странных обстоятельствах на озере в Челябинской области
Химчистка из Магнитогорска оказалась опасной для жителей и природы
Прокуратура не обнаружила слив нечистот в озеро Еловое на Южном Урале
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Злостный нарушитель ПДД протаранил КамАЗ и убил своего пассажира в Магнитогорске
Четыре человека пострадали в перевернувшейся у городского пляжа машине в Челябинске
Заменить всю команду, но местными: жители Челябинска дали советы Алексею Текслеру по подбору кадров в правительство региона
Текслер о новом законе Госдумы о квотах на выбросы в Челябинске: «Не соблюдаешь правил — будем бороться»
Алексей Текслер озвучил цель работы властей
Челябинская область на пятом месте в России по количеству вакансий для металлургов