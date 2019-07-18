«Увидел масштаб бедствия и помог»: житель Челябинска подсобил дворнику убрать упавшие ветки

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-18T07:58:20+03:00

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Ветер, валивший деревья в Челябинске, уже утих. Но во дворах и на улицах города остались ветки, обломанные с деревьев. К уборке веток подключаются и простые жители города. К примеру, челябинец Максим Мельников просто так работал бок о бок с дворником два часа. О добром деле в четверг, 18 июля, рассказал городской паблик.

— Мужчина вышел из дома, чтобы покормить бездомного котика. Но увидел, что дворнику тяжело таскать ветки. Он тут же предложил свою помощь, — рассказывает сообщество «Регион-74».

Фото: "Регион-74".

Максим помог собрать ветки, связал их ветки веревкой, прикрепил к машине и увез на мусорку. На все про все ушло два часа. Если бы дворник собирал и таскал ветки сам, то и сейчас бы еще не покинул свое рабочее место.

— Моему сыну 11 лет. Сегодня он тоже помог нашему дворнику, а она женщина, убрать ветки. Таких бы помощников больше, а меньше людей безразличных! — замечает челябинка Марина Бельц.

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ИСТОЧНИК KP.RU