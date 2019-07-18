2019-07-18T08:36:28+03:00
Общество

Заменить всю команду, но местными: жители Челябинска дали советы Алексею Текслеру по подбору кадров в правительство региона

Народ настроен решительно
Лидия ПЕСКОВА
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Алексей Текслер.Алексей Текслер.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава региона Алексей Текслер продолжает формировать свою управленческую команду. Что думают на этот счет южноруальцы, спросили социологи Челябинского филиала РАНХиГС. Ученые попросили простых горожан дать советы чиновнику. И вот какие ответы получили.

37,3% опрошенных советуют назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области. В основном, это советы от женщин.

31,2% рекомендуют сменить значительную часть команды, которая сформирована при предыдущем главе региона. В большинстве своем так отвечали мужчины.

11,5% советуют активно приглашать для работы специалистов из других регионов России, имеющих «свежие идеи».

Лишь 3% не советуют проводить кадровых перестановок совсем. Чаще всего так говорили государственные, муниципальные служащие и безработные.

17% затруднились ответить.

— Большинство рекомендуют Текслеру назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области, то есть тех, кто знаком с местной спецификой и хорошо представляет проблемное поле региона. Кроме того, люди советуют формировать собственную команду, сменив значительную часть чиновников, — замечают в вузе.

Кстати, в регионе уже запущен конкурсный проект по подбору управленческих кадров «Команда Челябинской области». Его победители смогут занять руководящие посты в органах власти либо попадут в кадровый резерв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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