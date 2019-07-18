Злостный нарушитель ПДД протаранил КамАЗ и убил своего пассажира в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-18T09:22:14+03:00

Только в этом году молодого человека штрафовали 12 раз

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В ночь на четверг, 18 июля, в Магнитогорске ВАЗ-21130 протаранил КамАЗ. Пассажир легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

Легковушка пыталась обогнать другую машину у дома № 9 на Агаповском шоссе. Однако водитель не выбрал безопасную скорость и, выехав на встречную полосу, столкнулся с КамАЗом-5320. При столкновении пострадали все, кто сидел в легковушке. Сам 21-летний водитель оказался в больнице. А его 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.

КамАЗ практически не пострадал. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.

— Сотрудники полиции проводят проверку ДТП. На данный момент установлено, что в автомобиле ВАЗ находились жители Агаповского района, а автомобилем КамАЗ управлял 44-летний житель Республики Башкортостан, — говорят в ГИБДД.

Известно также, что водитель ВАЗ был не слишком опытным. Права ему выдали 2,5 года назад. И только в этом году ему выписали 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU