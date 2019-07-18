Прокуратура не обнаружила слив нечистот в озеро Еловое на Южном Урале

18 Июль 10:35 2019-07-18T10:35:10+03:00

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Одно из красивейших и чистейших водоемов Южного Урала озеро Еловое не подвергается тайному сливу нечистот. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— По поручению прокурора области Чебаркульская городская прокуратура провела проверку по публикации СМИ «На Южном Урале жители курортного города сообщили о стоках нечистот в озеро». Чебаркульский городской прокурор лично выехал на место, была проверена работа канализационно-насосной станции (КНС-3), обследована прилегающая к ней территория. Проверка показала, что станция работает в обычном режиме. Какие-либо разливы, стоки фекальных вод отсутствуют, памятнику природы «Озеро Еловое» ничего не угрожает, — говорят в ведомстве.

Надзорное ведомство также проверило отвод воды и канализации из жилых домов и санаториев, стоящих на берегу. Прокуратура пришла к выводу, что он ведется в законном порядке.

Есть вероятность, что за тайный слив канализации жители приняли аварийное отключение насоса. Эта версия сейчас проверяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU