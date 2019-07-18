Южноуралец пропал при странных обстоятельствах на озере в Челябинской области

18 Июль 10:51 2019-07-18T11:02:16+03:00

Мужчина поплыл на лодке за продуктами и исчез

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Третий день водолазы проверяют дно озера Кисегач в Чебаркуле. В понедельник, 15 июля там бесследно пропал 53-летний мужчина.

Он отдыхал на острове вместе с семьей, а в день исчезновения взял моторную лодку и отправился на берег за продуктами. Больше его никто не видел.

Пустую «моторку» недалеко от берега вскоре обнаружили спасатели.

— Водолазы обследовали дно рядом с лодкой и береговую линию, но мужчину не нашли, — рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Поиски пропавшего продолжаются. В ближайшие дни водолазы намерены сканировать дно озера с помощью эхолота. Не исключено, что лодку могло унести подводным течением от места предполагаемой трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU