Южноуралец пропал при странных обстоятельствах на озере в Челябинской области
Третий день водолазы проверяют дно озера Кисегач в Чебаркуле. В понедельник, 15 июля там бесследно пропал 53-летний мужчина.
Он отдыхал на острове вместе с семьей, а в день исчезновения взял моторную лодку и отправился на берег за продуктами. Больше его никто не видел.
Пустую «моторку» недалеко от берега вскоре обнаружили спасатели.
— Водолазы обследовали дно рядом с лодкой и береговую линию, но мужчину не нашли, — рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.
Поиски пропавшего продолжаются. В ближайшие дни водолазы намерены сканировать дно озера с помощью эхолота. Не исключено, что лодку могло унести подводным течением от места предполагаемой трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU