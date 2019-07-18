Житель Челябинска чуть не лишился машины из-за того, что избил жену

18 Июль 11:31 2019-07-18T11:31:08+03:00

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Житель Челябинска попал под суд за то, что поднял руку на супругу. Побои оказались настолько тяжелыми, что женщина смогла отсудить компенсацию за моральный вред — 40 тысяч рублей. Но выплачивать эту сумму тиран не спешил, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Исполнительное производство возбудили в апреле. Однако мужчина сразу признался: платить не стану, буду перечислять лишь по тысяче рублей в месяц.

— Можно было бы вычесть компенсацию из зарплаты. Но официально мужчина нигде не трудился. Зато у него есть недвижимость и автомобиль. Приставы наложили запрет на сделки, машину арестовали, а сам хозяин попал в список невыездных, — рассказывают в пресс-службе.

Однако решающей мерой воздействия стало временное ограничение водительских прав. Получив предупреждение, должник не стал рисковать и перечислил теперь уже бывшей супруге деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU