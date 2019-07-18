2019-07-18T11:53:31+03:00
Общество

В Челябинске на Свердловском проспекте КАМАЗ оборвал троллейбусные провода

Электротранспорт встал, образовалась большая пробка
Валентина ВАГАНОВА
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Неполадки устраняют. Фото: читатель КПНеполадки устраняют. Фото: читатель КП
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В четверг, 18 июля, автомобилисты оказались в пробке на одной из главных магистралей города. На кольце у дворца спорта «Юность» образовался затор. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на Свердловском проспекте упала до 3 км/ч.

На Свердловском проспекте сейчас пробка. Фото: читатель КП

На Свердловском проспекте сейчас пробка. Фото: читатель КП

— Напротив «Юности» стоит машина аварийной службы. Видимо, оборвались провода контактной сети. Неподалеку троллейбусы стоят, водители вышли из салона, ждут, когда починят, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск очевидец.

Водители троллейбусов ждут, когда ремонтники закончат работу. Фото: читатель КП

Водители троллейбусов ждут, когда ремонтники закончат работу. Фото: читатель КП

Как сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ», провода на участке оборвал КАМАЗ, у которого внезапно поднялся кузов. Инцидент произошел еще утром, но последствия устраняют до сих пор.

В мае движение на Свердловском проспекте парализовал упавший столб. Он держал контактную сеть для троллейбусов. Из-за этого инцидента тоже была пробка, и на время встал электротранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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