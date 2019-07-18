2019-07-18T12:05:33+03:00
Политика

Алексей Текслер напомнил, что ждет в команду людей, готовых работать над развитием Челябинской области

Все неравнодушные к проблемам региона, могут подать заявку на участие в уникальном конкурсе
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Алексей Текслер ждет в команду инициативных и неравнодушных людей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАлексей Текслер ждет в команду инициативных и неравнодушных людей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Глава региона Алексей Текслер устроил беспрецедентный для Челябинской области конкурс. Он объявил о наборе желающих работать на благо Южного Урала. Тем, кто хорошо покажет себя в процессе отбора, готовы предложить работу в правительстве и других значимых структурах.

Конкурс стартовал в конце июня и сейчас идет дистанционный этап. Он завершится до 28 июля. Если чувствуете в себе силы и желание работать на благо региона — скорее спешите заполнить заявку. Очный этап начнется в августе.

— Я сторонник жесткого отбора при назначении работников на управленческие посты, но при этом открыт для инициативных и неравнодушных людей, готовых вкладывать свою энергию в развитие нашего региона. Для этого мы запустили кадровый проект «Команда Челябинской области»! Приглашаю всех, кто готов работать в Челябинской области и видит пути решения стоящих перед регионом проблем, участвовать в нашем конкурсе, — написал Алексей Текслер на личной странице во «ВКонтакте».

На конкурс подали уже свыше 1 300 заявок. Условия проекта на сайте команда74.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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