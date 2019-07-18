2019-07-18T12:08:07+03:00
Общество

МГТУ подключился к партнерской сети АСИ

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16 июля на образовательном интенсиве «Остров 10-22», который проходит на площадке Сколковского института науки и технологий (Сколтех), ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин подписал четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ «20.35».

Такой меморандум подписали еще 29 российских университетов, которые теперь смогут подключаться к экспертизе административных и нормативно-правовых барьеров, сопровождению лидерских проектов и развитию системы наставничества. Сотрудничество может происходить в формате совместной поддержки проектов, экспертизы барьеров (организации всестороннего экспертного обсуждения общественно значимых проблем и подготовки предложений по снятию нормативных и административных барьеров), развития наставничества (совместная организация прямого доступа целевых сообществ, лидеров и проектов к носителям передовой российской и международной экспертизы и к актуальным переводным материалам).

На данный момент команда Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова продолжает обучение в Сколтехе, которое продлится до 22 июля. Образовательный интенсив «Остров 10-22» организован Министерством образования и науки РФ, Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом «Сколково», Российской венчурной компанией (РВК), Университетом НТИ «20.35», АНО «Цифровая экономика», Платформой НТИ при поддержке НИТУ МИСиС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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