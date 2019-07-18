2019-07-18T13:23:41+03:00
Общество

В Челябинской области машинист поезда уберег подростков от возможной гибели

Они шли возле путей к пруду
Валентина ВАГАНОВА
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Подросткам провели беседу о правилах поведения на железной дороге.Подросткам провели беседу о правилах поведения на железной дороге.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Миассе двое 14-летних школьников едва не пострадали на железной дороге. Парни пошли купаться и решили срезать путь к водоему через станцию. Шли прямо возле железнодорожных путей, не задумываясь, чем это может обернуться.

Машинист грузового поезда, проезжая через станцию Миасс, заметил подростков. Сообщил об увиденном в полицию. Ребята находились в опасной близости от железнодорожного полотна. Их запросто мог задеть габарит проходящего поезда.

— Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с нарушителями и их родителями беседу о правилах поведения на железной дороге. На родителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Также о случившемся сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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