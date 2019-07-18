Екатеринбуржец квадрокоптером пытался доставить мобильники в колонию в Челябинской области

18 Июль 13:44 2019-07-18T13:44:09+03:00

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В Златоусте рядом с ИК-25 задержали молодого парня. Сюда он приехал из Екатеринбурга. В небо рядом с зоной молодой человек поднял квадрокоптер. И не чтобы заснять местные пейзажи, а дабы перебросить в колонию запрещенку.

— Задержанному 21 год. Запрещенные предметы злоумышленник завернул в свертки и упаковал в пластиковые бутылки. В ходе осмотра были обнаружены: семь сотовых телефонов, три зарядных устройства к ним, пять сим-карт, USB кабель в количестве пяти штук, а также три пары наушников и портативный аккумулятор, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Теперь пилоту квадрокоптера грозит штраф до 5 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU