Наталью Котову возмутила стихийная торговля в спальных районах Челябинска

18 Июль 14:09 2019-07-18T14:31:23+03:00

Нет, это не свалка, а реальные торговые места на остановке Поликлиника в Челябинске Фото: Андрей АБРАМОВ

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18 июля врио мэра Челябинска Наталья Котова устроила объезд Курчатовского района Челябинска. Одна из главных проблем района — засилье незаконных киосков. Местные жители предполагают, что ларьки свозят к ним с центра города, где администрация им объявила бой.

— Объезд начался с рынка у бывшего кинотеатра «Победа». Беспорядочно установленные павильоны, разбитые тротуары и торговля «с земли» вдоль Комсомольского проспекта всегда вызывали жалобы челябинцев. При этом, стихийный рынок пользуется популярностью как у покупателей, так и пенсионеров и садоводов, реализующих здесь урожай. На стационарном рынке есть места для них, но продавцы сосредоточились через дорогу, — рассказали в администрации Челябинска.

— Все, что я пытаюсь сделать, происходит в рамках закона. Если это кому-то не нравится, я готова выслушать альтернативные предложения. Если незаконные торговые объекты востребованы для жителей, городские власти готовы прислушаться и легализовать эти объекты. Однако если жители жалуются на засилье ларьков, нужно принимать соответствующее решение, несмотря на покровителей подобного бизнеса, — заявила Наталья Котова.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/604324" frameborder="0"></iframe> Почему Челябинску не нужны ларьки.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU