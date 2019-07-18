Наталью Котову возмутила стихийная торговля в спальных районах Челябинска
18 июля врио мэра Челябинска Наталья Котова устроила объезд Курчатовского района Челябинска. Одна из главных проблем района — засилье незаконных киосков. Местные жители предполагают, что ларьки свозят к ним с центра города, где администрация им объявила бой.
— Объезд начался с рынка у бывшего кинотеатра «Победа». Беспорядочно установленные павильоны, разбитые тротуары и торговля «с земли» вдоль Комсомольского проспекта всегда вызывали жалобы челябинцев. При этом, стихийный рынок пользуется популярностью как у покупателей, так и пенсионеров и садоводов, реализующих здесь урожай. На стационарном рынке есть места для них, но продавцы сосредоточились через дорогу, — рассказали в администрации Челябинска.
— Все, что я пытаюсь сделать, происходит в рамках закона. Если это кому-то не нравится, я готова выслушать альтернативные предложения. Если незаконные торговые объекты востребованы для жителей, городские власти готовы прислушаться и легализовать эти объекты. Однако если жители жалуются на засилье ларьков, нужно принимать соответствующее решение, несмотря на покровителей подобного бизнеса, — заявила Наталья Котова.
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Почему Челябинску не нужны ларьки.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU