Фасады домов в Челябинске украсят красивые граффити

18 Июль 16:34 2019-07-18T16:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешней осенью гостевые маршруты Челябинска украсят огромные граффити. Это будут картины с изображением фламинго, тигров и красивых пейзажей, сообщает «Вечерний Челябинск».

Создавать впечатляющие кратины будут участники арт-фестиваля Ural Art Summer, который скоро пройдет в Челябинске. речь идет о мастерах уличного искусства из группы GRAFFITI RUSSIA. Они работали во многих городах России, украшая дома и другие объекты к праздникам. В четверг, 18 июля, их эскизы показали главе города Наталье Котовой.

— Мы готовы к сотрудничеству, потому что ваше творчество нравится горожанам, — сказала при встрече с художниками Наталья Котова.

Стоит добавить, что фестиваль Ural Art Summer проходит без использования бюджетных денег. Средства на краски и оплату работы художники находят сами. Городу остается предоставить фасады домов, уже прошедших капитальный ремонт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU