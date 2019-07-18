2019-07-18T16:34:56+03:00
Общество

Фасады домов в Челябинске украсят красивые граффити

Сегодня эскизы будущих картин оценила Наталья Котова
Лидия ПЕСКОВА
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Сегодня эскизы будущих картин оценила Наталья Котова. Фото: Дмитрий Куткин.Сегодня эскизы будущих картин оценила Наталья Котова. Фото: Дмитрий Куткин.
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Нынешней осенью гостевые маршруты Челябинска украсят огромные граффити. Это будут картины с изображением фламинго, тигров и красивых пейзажей, сообщает «Вечерний Челябинск».

Создавать впечатляющие кратины будут участники арт-фестиваля Ural Art Summer, который скоро пройдет в Челябинске. речь идет о мастерах уличного искусства из группы GRAFFITI RUSSIA. Они работали во многих городах России, украшая дома и другие объекты к праздникам. В четверг, 18 июля, их эскизы показали главе города Наталье Котовой.

— Мы готовы к сотрудничеству, потому что ваше творчество нравится горожанам, — сказала при встрече с художниками Наталья Котова.

Стоит добавить, что фестиваль Ural Art Summer проходит без использования бюджетных денег. Средства на краски и оплату работы художники находят сами. Городу остается предоставить фасады домов, уже прошедших капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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