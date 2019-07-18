2019-07-18T16:51:53+03:00
Общество

У кинотеатра «Киномакс-Победа» в Челябинске снесут ларьки и посадят торговать садоводов-пенсионеров

Судьбу площадки решила Наталья Котова
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Садоводам будет комфортнее торговать своим урожаем.Садоводам будет комфортнее торговать своим урожаем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В четверг, 18 июля, исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова распорядилась оборудовать на стихийном рынке у кинотеатра «Киномакс-Победа» места для садоводов, торгующих урожаем со своих огородов, сообщает «Полит74».

Сегодня Наталья Котова инспектировала Курчатовский район города. Ей не понравилось состояние площади у бывшего кинотеатра. Она попросила главу района Сергея Антипова убрать отсюда нелегальную ярмарку, но при этом создать комфортные торговые места для продавцов-садоводов.

— Если люди здесь продают свои ягоды и яблоки, значит есть спрос, жителям это надо. Создайте им человеческие условия», — попросила она подчиненных.

Также Наталья Котова заявила, что не против торговли в целом, но все ларьки должны быть легальными.

— Однако, если жители жалуются на засилье ларьков, нужно принимать соответствующее решение, несмотря на покровителей подобного бизнеса, — добавила она.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили