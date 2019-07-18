У кинотеатра «Киномакс-Победа» в Челябинске снесут ларьки и посадят торговать садоводов-пенсионеров
В четверг, 18 июля, исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова распорядилась оборудовать на стихийном рынке у кинотеатра «Киномакс-Победа» места для садоводов, торгующих урожаем со своих огородов, сообщает «Полит74».
Сегодня Наталья Котова инспектировала Курчатовский район города. Ей не понравилось состояние площади у бывшего кинотеатра. Она попросила главу района Сергея Антипова убрать отсюда нелегальную ярмарку, но при этом создать комфортные торговые места для продавцов-садоводов.
— Если люди здесь продают свои ягоды и яблоки, значит есть спрос, жителям это надо. Создайте им человеческие условия», — попросила она подчиненных.
Также Наталья Котова заявила, что не против торговли в целом, но все ларьки должны быть легальными.
— Однако, если жители жалуются на засилье ларьков, нужно принимать соответствующее решение, несмотря на покровителей подобного бизнеса, — добавила она.
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