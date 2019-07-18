2019-07-18T21:32:43+03:00
Общество

Челябинский областной суд продлил домашний арест Антона Бахаева

Бывшего зама министра экономического развития подозревают в хищениях и в получении взятки
Лидия ПЕСКОВА
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Бывший заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев останется под домашним арестом до 19 октября 2019 года. Такое решение вынес в четверг, 18 июля, Челябинский областной суд.

Напомним, Бахавева задержали в июле 2018 года. Его, а также руководителя Агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову подозревают в хищении 3,8 млн бюджетных рублей, выделенных на проведение российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в ноябре 2017 года, а также в получении взятки.

— Рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, областной суд продлил срок домашнего ареста еще на три месяца, до 19 октября. Все установленные запреты при этом сохранены, — рассказала КП-Челябинск представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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