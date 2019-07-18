Попасть на бой Сергея Ковалева с Энтони Ярдом в Челябинске можно за 1,7 тысячи рублей

18 Июль 21:43 2019-07-18T21:45:02+03:00

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24 августа российский боксер Сергей Ковалев проведет бой против британца Энтони Ярда в Челябинске. Продажа билетов на этот бой уже началась, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

— Интересно, что практически вся карьера Ковалева прошла в США, а бой с Ярдом станет для него четвертым в России. Поединок пройдет в родном для Сергея Челябинске, — замечают в пресс-службе.

Сергей Ковалев — один из самых известных российских боксеров, он был чемпионом мира по версиям WBA и IBF. На этот раз ему придется защищать титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), который он завоевал в поединке против Элейдера Альвареса в феврале этого года

Цены на билеты варьируются от 1,7 до 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU