Жителям Челябинской области пересчитают плату за вывоз мусора в 2019 году

18 Июль 21:56 2019-07-18T22:02:32+03:00

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«Центр коммунального сервиса», который является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, пересчитал плату за вывоз мусора потребителям Челябинского кластера, сообщает пресс-служба УФАС России.

— Ранее 40 жителей области пожаловались в УФАС, что регоператор выставил им неверные счета за январь-февраль 2019 года. Вместо прописанных двух — четырех человек в квитанциях значились по пять — пятнадцать проживающих. На ошибки в квитанциях жаловались жители Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского района, — уточняют суть конфликта в ведомстве.

УФАС выдала «ЦКС» предупреждение и обязала проверить счета. Начисленная сумма должна быть пересчитана до 25 июля.

Кроме того, Челябинское УФАС России выдало предупреждение ООО «ЦКС» по Карабашскому кластеру, где на такое же нарушение жаловались жители Миасса, Чебаркуля и Златоуста.

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ИСТОЧНИК KP.RU