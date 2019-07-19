Ястреб прилетел на маникюр в Зауралье

СЕГОДНЯ 04:52 2019-07-19T04:59:31+03:00

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Нежданный гость залетел в салон нейл-дизайна в Кургане. Ястреб ворвался в помещение через окно, разбив стекло, и приземлился на маникюрный столик. Фото выложил местный житель Сергей Черный во «ВКонтакте» 18 июля.

— Когти прилетел сделать, — шутят пользователи соцсети в комментариях. И интересуются, как удалось выпроводить хищника.

— Сам улетел, и даже не извинился, — также с юмором отвечает Сергей. — Мы ему дверь открыли. Он и вылетел в нее через некоторое время.

Смешного, конечно, мало. Ястреб тетеревятник — птица хоть и красивая, но одна из самых опасных в мире. Если ей что не понравится, может напасть. Легко поднимает с земли и носит белку или ласку.

Птица ворволась в помещение, разбив стекло. Фото: Сергей Черный, vk.com/inkurg

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ИСТОЧНИК KP.RU