2019-07-19T05:04:18+03:00
Общество

Популярный фастфуд в центре Челябинска закрылся

Но посетителей ждут через полтора месяца
Андрей АБРАМОВ
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McDonalds в центре Челябинска закрыли до конца лета.McDonalds в центре Челябинска закрыли до конца лета.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Первый ресторан McDonalds в Челябинске закрыли. Он расположен в ТРК «Урал». Сообщается, что в заведении проходит ремонт. Завершить его планируют до конца лета.

Обновлять интерьеры — обычная практика для ресторанов этой сети. Поклонники американского фастфуда могут не переживать, что останутся без любимых гамбургеров. В округе работают еще несколько ресторанов быстрого питания. В том числе и этого же бренда.

Кстати, пару лет назад в Челябинске уже ходил слух о закрытии этих ресторанов и массовом сокращении сотрудников. Однако оказалось, что работников нужно было по новой принять на работу из-за каких-то деловых формальностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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