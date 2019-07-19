Популярный фастфуд в центре Челябинска закрылся
Первый ресторан McDonalds в Челябинске закрыли. Он расположен в ТРК «Урал». Сообщается, что в заведении проходит ремонт. Завершить его планируют до конца лета.
Обновлять интерьеры — обычная практика для ресторанов этой сети. Поклонники американского фастфуда могут не переживать, что останутся без любимых гамбургеров. В округе работают еще несколько ресторанов быстрого питания. В том числе и этого же бренда.
Кстати, пару лет назад в Челябинске уже ходил слух о закрытии этих ресторанов и массовом сокращении сотрудников. Однако оказалось, что работников нужно было по новой принять на работу из-за каких-то деловых формальностей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU