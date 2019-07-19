В Челябинске активно раскупают билеты на бой Сергея Ковалева с Энтони Ярдом

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-19T05:27:37+03:00

Цена за место на трибуне начинается от 1 700 рублей

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24 августа в Челябинске пройдет поединок между южноуральцем Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Это первый профессиональный бой уроженца копейского поселка Горняк Ковалева на родине. 18 июля на него начали продавать билеты.

Биться будут в ледовой арене «Трактор». Для продажи выделили чуть больше тысячи мест. Судя по сайту, который продает билеты, их активно разбирают. Уже забронированы целые ряды. Цена билетов на поединок от 1 700 до 5 000 рублей.

Профессиональная карьера Сергея Ковалева прошла в США. Он регулярно приезжал на родину, встречался с поклонниками, вел здесь бизнес. Однако поединки не проводил.

Переговоры о встрече с Ярдом в Челябинске стороны вели давно. Долго не могли прийти к консенсусу. Изначально бой планировали провести в начале лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU