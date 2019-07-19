Работники скорой помощи Магнитогорска, отдыхая на озере, спасли двух утопающих
13 июля работники скорой помощи города Магнитогорска Челябинской области отдыхали на озере Подтопай в Башкирии. Вдруг они заметили тонущих мужчин. Это два приятеля в пьяном виде решили переплыть озеро на спор: кто быстрее.
Один из пострадавших пробыл под водой три минуты. Пока его вытаскивали на берег, он семь минут находился без дыхания и примерно пять — без сердцебиения. Медики прямо на берегу провели реанимационные мероприятия и оживили бедолагу. Его увезли в больницу башкирского города Сибай. Однако, там из-за возникшего осложнения в виде отека легкого больной скончался через сутки. Второй спасенный мужчина поправился. Об этом рассказали в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
— Огромная просьба: не лезьте в воду, когда вы выпили! — написал автор поста.
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