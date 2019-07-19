Из-за пожара в психдиспансере Магнитогорска эвакуировали пациентов
Ночью 18 июля в Магнитогорске загорелась областная психоневрологическая больница №5 на улице Рабочей. Через шесть минут после вызова пожарных, первый расчет был на месте. Задымление шло в подвале клиники.
До прибытия МЧС, из больницы эвакуировали 146 человек. Подавляющее большинство — ее пациенты. Их перевели в соседний корпус.
— Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Что послужило причиной возникновения пожара, будет известно после заключения сотрудников отдела дознания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU