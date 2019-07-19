2019-07-19T05:40:19+03:00
Происшествия

Из-за пожара в психдиспансере Магнитогорска эвакуировали пациентов

Причины возгорания пока неизвестны
Андрей АБРАМОВ
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Пожар в психоневрологической больнице №5 Магнитогорска.Пожар в психоневрологической больнице №5 Магнитогорска.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Ночью 18 июля в Магнитогорске загорелась областная психоневрологическая больница №5 на улице Рабочей. Через шесть минут после вызова пожарных, первый расчет был на месте. Задымление шло в подвале клиники.

До прибытия МЧС, из больницы эвакуировали 146 человек. Подавляющее большинство — ее пациенты. Их перевели в соседний корпус.

— Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Что послужило причиной возникновения пожара, будет известно после заключения сотрудников отдела дознания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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