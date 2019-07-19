Телеведущая и жена хоккеиста «Трактора» подала заявление на участие в выборах

СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-19T06:04:12+03:00

Екатерина Тридчикова зарегистрировалась на выборы в Челябинске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Екатерина Тридчикова, которую большинство жителей Челябинска знает под фамилией Назарова — подала заявку на участие в выборах. Судя по официальному сайту избиркома Челябинской области она собирается баллотироваться в совет депутатов Центрального района. Выборы пройдут 8 сентября.

Екатерине Тридчиковой 24 года. Она жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова. Работает телеведущей и занимается бизнесом. В челябинском клубе она заменила микст-зоне Соню Гудим.

По итогам муниципальных выборов, в каждом районе Челябинска будет сформирована мини-дума — совет. Из него уже сами депутаты выберут представителей в городскую думу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU