2019-07-19T06:04:12+03:00
Политика

Телеведущая и жена хоккеиста «Трактора» подала заявление на участие в выборах

Она планирует стать депутатом Центрального района Челябинска
Андрей АБРАМОВ
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Екатерина Тридчикова зарегистрировалась на выборы в Челябинске.Екатерина Тридчикова зарегистрировалась на выборы в Челябинске.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Екатерина Тридчикова, которую большинство жителей Челябинска знает под фамилией Назарова — подала заявку на участие в выборах. Судя по официальному сайту избиркома Челябинской области она собирается баллотироваться в совет депутатов Центрального района. Выборы пройдут 8 сентября.

Екатерине Тридчиковой 24 года. Она жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова. Работает телеведущей и занимается бизнесом. В челябинском клубе она заменила микст-зоне Соню Гудим.

По итогам муниципальных выборов, в каждом районе Челябинска будет сформирована мини-дума — совет. Из него уже сами депутаты выберут представителей в городскую думу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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