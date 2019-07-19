Телеведущая и жена хоккеиста «Трактора» подала заявление на участие в выборах
Екатерина Тридчикова, которую большинство жителей Челябинска знает под фамилией Назарова — подала заявку на участие в выборах. Судя по официальному сайту избиркома Челябинской области она собирается баллотироваться в совет депутатов Центрального района. Выборы пройдут 8 сентября.
Екатерине Тридчиковой 24 года. Она жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова. Работает телеведущей и занимается бизнесом. В челябинском клубе она заменила микст-зоне Соню Гудим.
По итогам муниципальных выборов, в каждом районе Челябинска будет сформирована мини-дума — совет. Из него уже сами депутаты выберут представителей в городскую думу.
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ИСТОЧНИК KP.RU