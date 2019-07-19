2019-07-19T06:13:10+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области спас тонущего ребенка в Башкирии

Продержаться на воде мальчишке помог 20-летний парень. Ценой собственной жизни
Ирина КАРЕЛИНА
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Ребенка спасли. Но утонул 20-летний парень. Фото их архива КП.Ребенка спасли. Но утонул 20-летний парень. Фото их архива КП.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Много магнитогорцев отдыхают в соседней Башкирии. Один из них на днях спас утопающего. Об этом рассказал в соцсети очевидец — его приятель.

— 14 июля отдыхали семьями на озере Талкас. Наш друг, работник локомотивного цеха ММК Никита, не смотря на большой риск, спас жизнь утопающему ребенку. Мальчика унесло ветром далеко от берега на надувном матрасе и скинуло в воду. Никита вплавь добрался до ребенка, держал его и себя на плаву до прибытия лодки с еще другими неравнодушными отдыхающими, — написал магнитогорец в группе «Я работаю на ММК» во «ВКонтакте».

Однако, это трагичная история. Как выяснилось позже, мальчик плавал на матрасе вместе с 20-летним коллегой отца. Они вместе отдыхали на озере. Молодой человек утонул, помогая восьмилетнему ребенку продержаться на воде до прибытия помощи.

— Их унесло на глубину, а затем перевернуло. Ребенок оказался под водой. По его словам, Клим успел его ухватить и выдернуть на поверхность воды. С берега к ним поплыли несколько отдыхающих. Я тоже поплыл.

Мой маршрут был по-диагонали — около 80 метров от берега. К этому моменту Клима уже не было видно. Сын, запрокинув голову назад, держался на плаву из последних сил. Я, возможно, мог бы не успеть. Первым доплыл Никита, поднял и передал ребенка на лодку. Ребята на лодке приплыли вовремя, так как мы уже не смогли бы сами плыть обратно из-за усталости, — рассказал в соцсети отец спасенного мальчика Тигран Саргсян.

Мужчины еще долго ныряли и искали Клима, но обнаружить его удалось лишь с помощью водолазов на вторые сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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